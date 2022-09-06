Из-за режима АЧС на Куршской косе кабанов держат на подкормочных площадках

Кабанов на территории национального парка «Куршская коса» держат на подкормочных площадках, где у них всегда в доступе еда. Сделано это для того, чтобы минимизировать перемещение животных по косе. Об этом рассказал директор национального парка в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Кабанов мы держим на подкормочных, стараемся сделать так, чтобы они меньше общались с людьми. Потому что режим АЧС в Калининградской области никто не отменял, - сказал руководитель нацпарка.

Ранее министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова сказала, что Калининградская область может оказаться на пороге продовольственной катастрофы из-за вируса африканской чумы свиней.

При этом, как отметили в правительстве Калининградской области, в настоящий момент региональный минсельхоз, ветеринарные службы и муниципальные власти делают все необходимое, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.