В квартире калининградца полицейские нашли более 50 граммов «соли»

В Калининграде полицейские изъяли крупную партию психотропного наркотика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В квартире 41-летнего местного жителя сотрудники полиции изъяли более 50 граммов сильнодействующего наркотического вещества синтетического происхождения «соль». Наркотики мужчина реализовывал через «закладки».

Ранее судимый за кражи и грабёж мужчина помещён в СИЗО. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».