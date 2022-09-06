Мэрия: В районе улиц Кошевого и Карамзина не осталось участков под сквер

В районе улиц Кошевого и Карамзина не получится создать новый сквер. Это следует из ответа представителя мэрии Калининграда на вопрос одного из пользователей ВКонтакте.

«В районе улиц Кошевого, Карамзина плотная жилая застройка, и здесь, к сожалению, нет свободных земельных участков, где можно было бы разбить новый сквер. Большой земельный массив в Московском районе площадью более 11 гектаров мы зарезервировали под парковую зону в границах улиц Аллея Смелых – Окской – Двинской. Здесь будет Парк ветеранов», - ответили городские чиновники.

По их словам, архитектурно-градостроительную концепцию этого парка можно увидеть на сайте мэрии.

«Рассчитываем, что в ближайшие два-три года нам удастся сделать проект благоустройства этой парковой зоны», - заявили в городской администрации.