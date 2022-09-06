Калининградец попросил сожительницу не ругаться матом и получил удар ножом

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В Калининграде вынесли приговор жительнице Советска, которая ударила ножом сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Ялтинской 10 марта 2022 года. Мужчина сделал сожительнице замечание, поскольку она громко разговаривала и часто употребляла нецензурную лексику. В ответ он получил ударом ножом в грудь.

В ходе судебного заседания девушка уверяла, что хозяин квартиры настаивал на сексуальной связи с ней.

Суд приговорил злоумышленницу к 2 годам 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.