В лицее Советска открылся IT-куб

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Советске во вторник, 6 сентября, открылся первый на востоке области Центр дополнительного образования. Он начал работать в лицее № 10, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее подобные центры были открыты в Калининграде и Балтийске.

Заниматься в IT-кубе смогут все дети, проживающие на востоке региона. Цифровая лаборатория включает пять классов, укомплектованных современной техникой для программирования, изучения VR-технологий, робототехники и других направлений IT-сферы. Дополнительно в фойе второго этажа организована зона коворкинга и игры в шахматы.

Образовательные программы центра направлены на освоение учениками от 10 до 18 лет компетенций и навыков, востребованных в сфере информационных технологий. Они позволяют юным разработчикам взаимодействовать с опытными специалистами и компаниями и находить решения актуальных проблем цифрового мира.

В этом году обучение в IT-кубе Советска будет проводиться по пяти направлениям: программирование роботов, мобильная разработка, программирование на языке Python, разработка виртуальной и дополненной реальности, кибергигиена и работа с большими данными.