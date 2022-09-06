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Общество6 сентября 2022 16:27

В Зеленоградске вандалы повредили скульптуру «Бегущая по волнам»

Злоумышленников ищут при помощи камер «Безопасного города»
Виктор Сергеев
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Фото: vk.com

В Зеленоградске вандалы повредили скульптуру «Бегущая по волнам». Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой.

«На этой неделе неизвестные вырвали фонарь из руки «Бегущей по волнам». Сотрудники учреждения «Зеленоградский свет» оперативно привели в порядок скульптуру, фонарь вновь горит по вечерам и ночам», - написал сити-менгеджер.

Сейчас злоумышленников ищут при помощи камер «Безопасного города». Им грозит серьезное наказание за порчу городского имущества, добавил Сергей Кошевой.