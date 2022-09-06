Архиепископ Серафим – о деле врачей: Это вернется бумерангом

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. Фото: Александр КАТЕРУША

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим прокомментировал приговор, вынесенный в отношении врачей Елены Белой и Элины Сушкевич. Его цитату приводит пресс-служба Калининградской епархии.

«С большим сожалением узнал о принятом вердикте Московского областного суда присяжных в отношении Елены Белой и Элины Сушкевич. Даже если такой вердикт и считать справедливым, полагаю, четыре года судебных тяжб уже являются искуплением их вины. Но в том случае, если они невиновны, то это обязательно вернется бумерангом», - сказал архиепископ.

Напомним, во вторник, 6 сентября, вынесли приговор Элине Сушкевич и Елене Белой, виновным в убийстве ребенка. По решению суда они проведут в колонии общего режима по 9 и 9,5 лет.