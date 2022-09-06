В Калининграде очевидец помог задержать вора, обокравшего медцентр

В Калининграде сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Горького. В полицию поступило сообщение от бдительного горожанина, который сообщил, что неизвестный проник через незакрытое окно в медицинский центр.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе обследования прилегающей к месту преступления территории сотрудники ППС задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 38-летний житель Калининграда.

В отделе полиции выяснилось, что злоумышленник похитил мобильный телефон. Гаджет изъяли, возбуждено уголовное дело.