Калининградец погасил 100-тысячный долг, чтобы продать машину

Судебные приставы заставили калининградца погасить задолженность по кредитам, наложив арест на два его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина взял кредит и не стал его выплачивать. Когда задолженность по платежам достигла 100 тысяч рублей, банк обратился в суд, который постановил взыскать всю сумму с ответчика.

Получив уведомление от службы судебных приставов, должник не предпринял мер к исполнению решения суда. Поэтому приставы арестовали принадлежащие ему два автомобиля.

Не сумев продать одну из машин, мужчина погасил задолженность в полном объеме. Деньги поступили взыскателю, а ограничения с движимого имущества должника были сняты.