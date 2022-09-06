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Общество6 сентября 2022 17:39

В поселке под Гусевом открыли новый ФАП

ФАП обслуживает 784 жителя четырех поселков, в том числе 115 детей
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В поселке Калининское Гусевского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, медпункт построен в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

Всего на строительство ФАПа было выделено из федерального бюджета почти 13 млн рублей. Еще 436 тысяч добавил областной бюджет на оснащение.

По данным областных властей, Калининский ФАП обслуживает 784 жителя четырех поселков, в том числе 115 детей.