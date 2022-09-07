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Общество7 сентября 2022 8:04

Калининградские таможенники изъяли контрафактные одежду и обувь на 1 млн рублей

Виктор Сергеев
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Фото: Таможня Калининградской области

На грузовом складе в Калининграде обнаружена партия контрафактной одежды и обуви. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В ходе таможенного контроля в одном из помещений таможенники обнаружили немаркированную продукцию с признаками контрафакта: 353 единицы товаров известных торговых марок. Среди них верхняя одежда (Puma, Adidas, Moki и др.), обувные товары (Reebok, Nike, New Balance и др.), головные уборы (Louis Vitton, Gucci, Nike и др.), постельное белье (Fashion Aryan) и ремни (Calvin Klein, Boss, Lacoste и др.).

Общая стоимость изъятой из оборота сомнительной продукции составляет 1 млн рублей.