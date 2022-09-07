Приставы помогли калининградке вернуть деньги за неисправную машину

. Фото: Служба судебных приставов

Судебые приставы помогли жительнице Калининграда вернуть деньги за неисправный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанка купила «КИА» за 2,3 млн рублей и в первый же год столкнулась с кучей проблем. В машине появились шумы и стук во время движения, повреждения лакокрасочного покрытия, истирание рулевого колеса, неисправность стеклоподъемника.

Экспертиза подтвердила, что автомобиль имеет многочисленные производственные дефекты, в том числе подвески и рулевой системы, которые влияют на безопасность эксплуатации автомобиля.

Автовладелица обратилась в суд, который постановил взыскать с производителя стоимость автомобиля на дату экспертного исследования, компенсацию морального вреда, расходы на судебную экспертизу и на услуги представителя — всего 2,3 млн рублей.

Судебные приставы вручили организации-должнику требование, однако оно было проигнорировано. Поэтому деньги были принудительно списаны со счетов компании и перечислены взыскательнице.