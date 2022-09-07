Калининград вошел в десятку популярных городов для поездок с детьми в сентябре

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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда поехать с детьми в сентябре.

Самые востребованные направления для путешествий с детьми в начале осени - Сочи, Ялта, Гагра, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Волгоград и Воронеж.

Одни россияне отправляются на черноморское побережье в сентябре, чтобы поплавать в теплом море, бархатный сезон продлен до середины октября. Другие вместе с юными путешественниками отправляются в экскурсионные поездки в Санкт-Петербург, Казань, Москву, Калининград, Воронеж и Волгоград. А третьи бронируют жилье на бальнеологическом курорте Кисловодск, чтобы поправить здоровье своего ребенка.

Российские семьи в сентябре бронируют отели и квартиры в среднем на неделю и тратят на проживание от 2,8 до 4,2 тысячи рублей в сутки.

Десять популярных городов для поездок с детьми в сентябре:

Сочи 3615 р. / 8 ночей;

Санкт-Петербург 3724 р. / 5 ночей;

Ялта 4249 р. / 8 ночей;

Москва 4237 р. / 4 ночи;

Гагра 3459 р. / 8 ночей;

Казань 3011 р. / 3 ночи;

Кисловодск 2907 р. / 7 ночей;

Калининград 2829 р. / 6 ночей;

Волгоград 2858 р. / 3 ночи;

Воронеж 2822 р. / 1 ночь.