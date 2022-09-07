В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 сентября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 7 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пр-т Победы 40-44, 40а, 42а,б,д, 48, 50а, 54а, 52-68, 67-79, 91, 93, ул. Бассейная 1 (д/сад № 77), 3, 4-8, ул. Лесопарковая 1-27а, 4а, 8а, 42а, пер. Лесопарковый 1а-9а, 2-10, ул. Нефтяная 3-13, 4-10, ул. Радищева 94, пер. Станочный 1-11, 8, ул. Энгельса 7а, ул. Кутузова 39, ул. Рылеева 3С, О. Октябрьский (учебный корпус, общежи-тие).

До 13 часов электричество отключено на ул. Тельмана 21, 27, 29, 30-36, 35, 40,ул. Лермонтова 1, 3, 4-4а, б, 6.

Холодная вода будет отключена с 10.00 до 15.00 на ул. Подп. Иванникова 5, ул. Ангарская 84, к1, к1.

С 12.00 до 15.00: ул. Киевская 19 к 4.