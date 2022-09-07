За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области во вторник, 6 сентября, сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На проспекте Победы водитель «Пежо» сбила 43-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по зебре. В результате наезда пешехода с травмами доставили в БСМП.

В Зеленоградском районе на автодороге Чкаловск - Люблино - Взморье водитель «Ниссана» сбил пешехода, который шел по проезжей части. В результате наезда 42-летнего мужчину госпитализировали.