В выращенной в Гвардейском и Багратионовском районах пшенице обнаружили сильный токсин

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В двух партиях выращенной в Гвардейском районе пшеницы обнаружено превышение сильного токсина дезоксиниваленола. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В двух случаях результат испытаний – 1,14 мг/кг и 1,61 мг/кг при допустимом значении не более 1,0 мг/кг.

Превышение сильного токсина также выявлено в партии пшеницы, выращенной в Багратионовском районе, - 0,92 мг/кг при допустимом значении дезоксиниваленола не более 0,7 мг/кг.

Дезоксиниваленол является известным иммунодепрессантом и может вызывать заболевания почек.