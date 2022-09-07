В Озерске привели в порядок кирху Даркемена

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Озерске провели противоаварийные и консервационные работы в кирхе Даркемена. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на противоаварийные и консервационные работы объекта из резервного фонда Калининградской области было выделено более 5,5 млн рублей.

За эти средства было установлено противоаварийное ограждение, вывезен мусор, удалена растительность со стен и пола. Отремонтировано кирпичное сводчатое перекрытие, сделана перекладка верха стен и выполнена защита стен от атмосферных воздействий. Также проведен ремонт кладки башен, сделана консервационная стяжка по кирпичной кровле башен, временная кровля над алтарной частью, лестницами, колокольней и защитные щиты в окнах колокольни.

«Кирха Даркемена в Озерске – важная туристическая достопримечательность востока области, – отметил министр по культуре и туризму Андрей Ермак. – Коллеги предложили интересные идеи, которые можно реализовать здесь: это и музей света, и симфонические концерты, которые, кстати, с успехом проходят в кирхе Якоба в Знаменске. Сейчас главное - подготовить проработанный проект, чтобы можно было получить финансовую поддержку из действующих областных программ».

Также он добавил, что Озерск можно включить в маркированный веломаршрут Правдинского округа, который проходит через Железнодорожный.