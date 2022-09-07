В Советске проживающий напротив школы уголовник варил опий

В Советске задержали местного жителя, занимавшегося изготовлением и продажей наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Проживающий напротив школы 47-летний местный житель изготавливал в своей квартире ацетилированный опий. В ходе обыска в жилище нашли следы приготовления и употребления наркотика, а также предметы и ингредиенты для его изготовления – маковую солому общим весом 1,5 кг.

Сейчас ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина арестован, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.