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Общество7 сентября 2022 9:37

В Советске проживающий напротив школы уголовник варил опий

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В Советске задержали местного жителя, занимавшегося изготовлением и продажей наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Проживающий напротив школы 47-летний местный житель изготавливал в своей квартире ацетилированный опий. В ходе обыска в жилище нашли следы приготовления и употребления наркотика, а также предметы и ингредиенты для его изготовления – маковую солому общим весом 1,5 кг.

Сейчас ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина арестован, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.