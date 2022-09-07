В Гусеве откроется выставка, посвященная основателю первого городского фотоателье

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Фото: Предоставлено организаторами
В Гусевском музее готовятся к открытию выставки, посвященной Григорию Сиваку, который создал первое городское фотоателье и стоял у истоков становления и развития фотоискусства в послевоенном Гумбиннене.
Как сообщается в соцсетях музея, 17 сентября в рамках фестиваля «Фантасмагория» инициативная группа клуба «Горизонт» на площадке Гусевского музея возродит фотостудию Сивака.
Авторы экспозиции продемонстрируют фототехнику того самого ателье, с помощью которой с 1947-го по 1990-е годы работал первый городской фотограф, расскажут о самом авторе и его семье.
Экспозиция расположится во втором корпусе музея, в помещении клуба аналоговой фотографии «Горизонт».
Открытие в 13.30. Вход свободный.