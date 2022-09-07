Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 223 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 129 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 3,
Озерский городской округ – 4,
Балтийский городской округ – 2,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 12,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 21,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 8,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 10,
Светлогорский городской округ – 7,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 1,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 7,
Неманский городской округ – 6,
Янтарный городской округ – 1.