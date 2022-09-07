На «Культуре» показали первую серию «Диалогов о животных» с Иваном Затевахиным о Калининградском зоопарке

В эфир телеканала «Культура» вышла первая передача «Диалоги о животных» с Иваном Затевахиным о Калининградском зоопарке. Как сообщает пресс-служба зоопарка, в передаче рассказывается о енотах, о том, как научить жирафа подавать ногу, и показано полное ветеринарное обследование муравьеда Мурашки.

Напомним, съемочная группа известной программы «Диалоги о животных» приезжала в Калининград в конце мая, чтобы собрать материал для будущих выпусков.

Более чем за две недели команда Ивана Затевахина сняла полсотни сюжетов о животных и сотрудниках Калининградского зоопарка. Авторов интересовали процессы, скрытые от глаз посетителей: уход за животными, тренинги, ветеринарные процедуры, обогащение среды.