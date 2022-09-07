Алиханов провел урок в школе и рассказал, как добиться успеха

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Антон Алиханов принял участие в акции «Поделись своим знанием» и провел урок в школе № 59. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Губернатор встретился с учениками старших классов. Во время урока губернатор рассказал, как выбирал вуз перед поступлением, будущую специальность, чем увлекается. В ходе общения с ребятами он получил несколько предложений по расширению возможностей сферы образования, спорта, молодежной политики», - рассказали в правительственной пресс-службе .

Сам Алиханов признался школьникам, что учится каждый день.

«Человек образованный имеет больше шансов на успех, поэтому нужно развивать себя в разных направлениях. Отлично, когда ты великолепно знаешь в мелочах экономику или юрисдикцию, но надо постоянно расширять кругозор, пробовать себя в чем-то новом», – отметил губернатор.