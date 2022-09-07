Расчистку реки Каменки планируют завершить до конца года

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Расчистка реки Каменки выполнена на 70 процентов, подрядчик продолжает извлекать со дна мусор, ил и водоросли, а также ликвидирует созданные бобрами плотины и поваленные деревья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основная часть работ сейчас происходит в поселке Февральском, куда перенаправлена основная техника для расчистки: на реке установлена плавучая платформа с экскаватором и контейнеры для выемки донных отложений. Отложения со дна размещают на земельных участках по согласованию с собственниками.

По данным министерства природных ресурсов и экологии, местные жители уже сейчас отмечают результаты проведенных мероприятий: налаживается естественный ток реки, ликвидируются заторы и запруды, которые еще весной были причиной подтоплений ближайших земель.

«Заданный подрядчиком темп выполнения контракта позволяет говорить о том, что до конца года работы завершатся с планируемым результатом. Качество воды в реке улучшится, она сможет самоочищаться и быть водоприемником с водоотводных каналов, что поможет осушить заболоченные территории», – отметил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

Всего до конца 2022 года будет расчищено 15,3 километра русла реки.