Калининградский футболист получил вызов в сборную России

. Фото: fc-baltika.ru

Вызов в национальную команду получил калининградский защитник Артем Макарчук. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Артем родился 9 ноября 1995 года в Светлом. Там же начал заниматься футболом, первый тренер - Сергей Михайлович Ящук. В 2015 году Макарчук впервые попал в «Балтику», затем выступал за «Луч-Энергию» и «Факел». В 2019-м Артем вернулся в состав балтийцев. В общей сложности он провел за «Балтику» 114 матчей.

В февраля 2022 года Макарчук перешел в ФК «Сочи», выступающий в Российской Премьер-лиге, где играет и сегодня.

Дебют нашего земляка в сборной может состояться 24 сентября в Бишкеке, где пройдет товарищеский матч Россия - Киргизия.