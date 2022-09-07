Раскрыто убийство четы калининградских пенсионеров, совершенное 15 лет назад

Региональное управление СКР объявило о раскрытии особо тяжкого преступления, совершенного больше 15 лет назад. 24 апреля 2007 года в поселке Железнодорожном Правдинского района нашли убитыми супругов - 84-летних ветеранов Великой Отечественной войны.

Установить лиц, причастных к жестокой расправе над семейной парой, тогда не удалось, уголовное дело зависло в «глухарях». Однако сотрудники отдела криминалистики УСКР во взаимодействии с оперативниками управления угрозыска УМВД России по Калининградской области все эти годы продолжали расследование. Наконец оно увенчалось успехом.

- Получены доказательства причастности к совершению указанного преступления 39-летнего жителя Правдинского района, - сообщили в УСКР. - Также имеются данные, указывающие на то, что в совершении преступления принимали активное участие не менее трех лиц.

По версии правоохранителей, убийцы проникли в дом пенсионеров вечером, расправились со стариками и похитили принадлежавшие жертвам золотые украшения и деньги - 100 тысяч рублей, 1,5 тысячи евро и 800 долларов США, после чего скрылись с места преступления.

По словам следователей, арестованный преступник активно дает показания. Инкриминируемая ему статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненно.