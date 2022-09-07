Пензенскому зоопарку на 40-летие подарили кенгуру из Калининграда

В Пензенский зоопарк из Калининграда прибыл живой груз – кенгуру по имени Гринго. Животное доставили в среду, 7 сентября, в 9 утра.

Как сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка, Гринго привезли в Пензу для создания кенгуриной семьи и размножения.

«Гринго стал подарком на 40-летие Пензенского зоопарка (из целого списка животных юбиляры выбрали именно его), который отмечали в августе 2021-го. Но из-за ковида перевозки животных практически остановились. И только год спустя наш прыгучий подарок наконец-то доехал до места назначения», - отметили в зоопарке.