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Общество7 сентября 2022 14:39

Туристка пыталась покинуть Калининград с ворованными телевизором, утюгом и мультиваркой

Женщина оформила все краденое имущество в качестве багажа
Виктор Сергеев

В Калининграде туристка украла технику из арендованной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

29-летняя жительница Кировской области приехала в Калининград для отдыха и арендовала квартиру. Когда настало время съезжать, злоумышленница прихватила с собой телевизор, утюг, микроволновку, кухонную посуду и мультиварку. Женщина собиралась на самолете покинуть регион и оформила все краденое имущество в качестве багажа.

Полицейские выяснили дату и время вылета самолета и задержали подозреваемую в аэропорту. Краденое имущество было изъято и возвращено владелице.

На воровку завели уголовное дело, она помещена в изолятор временного содержания.