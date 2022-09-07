Туристка пыталась покинуть Калининград с ворованными телевизором, утюгом и мультиваркой

В Калининграде туристка украла технику из арендованной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

29-летняя жительница Кировской области приехала в Калининград для отдыха и арендовала квартиру. Когда настало время съезжать, злоумышленница прихватила с собой телевизор, утюг, микроволновку, кухонную посуду и мультиварку. Женщина собиралась на самолете покинуть регион и оформила все краденое имущество в качестве багажа.

Полицейские выяснили дату и время вылета самолета и задержали подозреваемую в аэропорту. Краденое имущество было изъято и возвращено владелице.

На воровку завели уголовное дело, она помещена в изолятор временного содержания.