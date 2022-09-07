В Калининграде открылся «Город мастеров»

«Город мастеров» с выставкой-ярмаркой производителей и мастеров народно-художественных промыслов открылся на площадке перед башней «Врангель». Как сообщает пресс-служба правительства области, свои произведения представят мастера, работающие в самых разных техниках с янтарем, стеклом, деревом, тканями, металлом, керамикой.

Гости «Города мастеров» смогут не только приобрести авторские работы, но и пообщаться с создателями, получить их профессиональные советы.

«Город мастеров» будет работать до конца недели с 12.00 до 19.00.