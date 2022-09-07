В Калининградской области установили две новые вышки сотовой связи

После установки вышек современная мобильная связь и высокоскоростной доступ в интернет появились у жителей поселка Подлипово Правдинского района и поселка Заливное Гурьевского муниципального округа. Как сообщает пресс-служба правительства области, работы по строительству базовых станций проводились в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства. Он предусматривает оснащение мобильной связью, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), малых населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек.

- На сегодняшний день мы ведем полномасштабную работу по строительству новых станций и сетей для населенных пунктов, в которых не было связи, а также работы по усилению сигнала покрытия территорий, где связь есть, но недостаточно качественная. Исходя из обращений граждан, мы отслеживаем наиболее проблемные точки для дальнейшей работы, – отметил заместитель председателя регионального правительства – министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия.