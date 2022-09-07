Калининградские больницы получат новое оборудование почти на 27 миллионов рублей

До конца года в четыре лечебных учреждения Калининградской области поступит оборудование для оказания паллиативной помощи – об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди получателей значатся городская больница № 2 (Калининград), детская областная больница, Балтийская центральная районная больница и межрайонная больница № 1. Оборудование закуплено в рамках профильной госпрограммы, его общая стоимость по 47 наименованиям составляет 26,7 млн рублей, из которых 19,1 млн выделил федеральный бюджет.

В линейке поставляемой медтехники – 9 аппаратов ИВЛ, 8 ультрафиолетовых бактерицидных установок, 7 аппаратов ингаляционной терапии, а также переносные портативные электрокардиографы, кислородные концентраторы, подъемники для пациентов, функциональные кровати.