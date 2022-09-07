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Здоровье7 сентября 2022 16:00

Калининградские больницы получат новое оборудование почти на 27 миллионов рублей

В числе медтехники – аппараты ИВЛ, бактерицидные установки, портативные электрокардиографы и многое другое
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

До конца года в четыре лечебных учреждения Калининградской области поступит оборудование для оказания паллиативной помощи – об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди получателей значатся городская больница № 2 (Калининград), детская областная больница, Балтийская центральная районная больница и межрайонная больница № 1. Оборудование закуплено в рамках профильной госпрограммы, его общая стоимость по 47 наименованиям составляет 26,7 млн рублей, из которых 19,1 млн выделил федеральный бюджет.

В линейке поставляемой медтехники – 9 аппаратов ИВЛ, 8 ультрафиолетовых бактерицидных установок, 7 аппаратов ингаляционной терапии, а также переносные портативные электрокардиографы, кислородные концентраторы, подъемники для пациентов, функциональные кровати.