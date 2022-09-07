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Политика7 сентября 2022 16:30

Объекты Минобороны России в Калининградской области подверглись специальной обработке

Подразделение войск радиационной, химической и биологической защиты действовало в нескольких городах нашего региона
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Военнослужащие роты радиационной, химической и биологической защиты мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота провели дезинфекцию территорий воинских частей в нескольких городах Калининградской области.

В течение двух недель 80 специалистов РХБЗ на 20 единицах специальной техники обработали свыше 15 тыс. квадратных метров территории. В первую очередь это касалось казарм и других объектов жилой инфраструктуры, внутренних помещений штабов, боксов с вооружением и военной техникой. Как добавили в пресс-службе Западного военного округа, для обработки использовался 1,5-процентный водный раствор гипохлорита кальция, который распылялся с помощью специальных устройств. Кроме того, применялись специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.