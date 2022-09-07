В парке Южный Калининграда открылась новая секция штангистов

В Центре спорта областной дирекции спортивных сооружений (парк Южный Калининграда) начала работу секция при региональной спортивной школе по силовым видам спорта. Как проинформировала пресс-служба областного правительства, в зале могут регулярно тренироваться не менее 20 воспитанников учреждения в возрасте от 10 лет и старше.

Для штангистов закупили специализированное оборудование более чем на 500 тысяч рублей: два комплекта, включающие профессиональные помосты и штанги олимпийского класса. Кроме того, в распоряжении спортсменов по-прежнему имеются современные тренажеры функционировавшего ранее зала силовых видов спорта.

И. о. министра спорта Калининградской области Анжела Тарасевич сообщила, что всего в регионе официально тяжелой атлетикой занимается около 300 человек, а отделение областной спортшколы в парке Южный станет уже четвертой точкой развития этого вида спорта.

- Это, безусловно, повысит конкуренцию при формировании сборных команд. Кроме того, мы надеемся, что популярность и направления, и самого спортзала выйдет на новый уровень, – добавила Тарасевич.