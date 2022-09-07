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Общество7 сентября 2022 20:24

Ушла из жизни основательница Федерации спортивного туризма Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Марина Паякина.

Марина Паякина.

Фото: министерство спорта Калининградской области

Ушла из жизни Марина Паякина, основательница и бессменный руководитель Федерации спортивного туризма Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства спорта.

«Марина Борисовна всегда лично присутствовала на всех соревнованиях, будь то ралли на катамаранах, пешеходная дистанция или конный туризм. Принимала активное участие в организации стартов, планировала уйму судейских семинаров и мастер-классов, радела за выполнение подопечными разрядов и званий, завоевывала для родной организации поддержку Фонда президентских грантов», - сообщили в министерстве спорта региона.