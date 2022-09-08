Истребители Балтфлота не дали высадиться вражескому десанту в Калининградской области

На подлете к Калининградской области средства дальнего обнаружения засекли чужие военно-транспортные самолеты с воздушным десантом на борту. На перехват подняли экипажи всепогодных Су-27 морской авиации Балтийского флота. Летчики своевременно обнаружили и захватили цели, успешно расстреляв вражескую флотилию на заданном рубеже ракетами «воздух-воздух».

Именно так проходила плановая тренировка истребителей БФ. А в роли условного противника выступили наши транспортники Ан-26. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в учениях было задействовано более 10 самолетов морской авиации. В обычные дни многоцелевые высокоманевренные «сушки» несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации в небе над балтийским эксклавом.