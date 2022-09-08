Из-за АЧС в Калининградской области уничтожены уже десятки тысяч свиней

Управление Россельхознадзора по Калининградской области сообщило о новых фактах регистрации африканской чумы свиней среди диких кабанов и свиней на территории региона. Зафиксированы случаи в Нестеровском, Озерском, Краснознаменском районах.

Опасное заболевание перекинулось и на домашних животных: в том же Нестеровском районе выявлено уже 8 случаев АЧС, в Краснознаменском и Черняховском – пока по одному.

В общей сложности заболело и пало 1364 свиньи. Самый крупный урон понесла «Прибалтийская мясная компания три» - минус 1249 голов. Вынужденно пришлось убить 24 808 домашних свиней (из них 24 786 в «Прибалтийской мясной компании три»). В настоящее время в соответствии с постановлениями областного правительства продолжают осуществляться меры по изъятию заболевших свиней и их уничтожению.