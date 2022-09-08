В соседней с Калининградской областью Польше призвали готовиться к войне с Россией

Польский министр обороны Мариуш Блащак призвал готовиться к войне с Россией. По его словам, вооруженный конфликт между странами практически неизбежен и случится в течение последующих 3-10 лет. В связи с этим Блащак заявил о необходимости срочно перевооружить вооруженные силы Польши, невзирая ни на какие расходы.

Российские военные эксперты, комментируя эти высказывания, заметили, что, провоцируя войну с Россией, польские чиновники серьезно подставляют своих соотечественников. А если польская армия все же начнет перевооружаться, это станет лишь доказательством агрессивных намерений Варшавы.