Антон Алиханов лично провел зарыбление Калининградского залива

Губернатор проводит зарыбление. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области началось зарыбление водоемов молодью угря. Первую партию молоди этого особо ценного вида рыб накануне лично выпустил в Калининградском заливе губернатор Антон Алиханов. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

«Сегодня исторический день: зарыбление водоемов Калининградской области молодью угря не производилось больше 30 лет. Когда-то наши рыбаки ловили до 180 тонн угря ежегодно, сейчас – около 15-16 тонн в год. Объем вылова сократился больше чем в десять раз, – сказал Антон Алиханов. –То, что мы смогли это сделать, – это большой шаг вперед.

По его словам, до конца года будет порядка 350 тысяч штук подращенной молоди.

«Уверен, что наши рыбаки со временем почувствуют существенное увеличение угря в своих уловах в Калининградском и Куршском заливах», - заявил глава региона.