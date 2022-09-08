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Экономика8 сентября 2022 7:19

Из Черняховска в Москву отправлен первый контрейлер с заморозкой

Виктор Сергеев
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Фото: Пресс-служба КЖД

Со станции Черняховск в Москву впервые был отправлен рефрежиратор на контрейлерной платформе. В автомобильном полуприцепе, размещенном на платформе, перевозят замороженную мясную продукцию местных производителей, сообщает пресс-служба КЖД.

Контрейлер включен в состав контейнерного поезда, регулярно курсирующего между транспортно-логистическим центром «Восток-Запад» и подмосковным ТЛЦ «Белый Раст» и доставляющего по закольцованному маршруту потребителям Калининградской и Московской областей товары народного потребления.

По данным Калининградской железной дороги, в перспективе прорабатывается вопрос о включении в состав контейнерных поездов сервиса Черняховск – Белый Раст до 9 контрейлерных платформ.