УМВД сообщило подробности дела в Краснознаменске, где душили 9-летнего ребенка

Стали известны обстоятельства уголовного дела, возбужденного по статье «Угроза убийством» в Краснознаменске.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 15 августа в полицию поступило заявление от родственников 9-летнего мальчика, которые сообщили о противоправных действиях в отношении ребенка.

«В ходе проверки было установлено, что сожительница отца ребенка наносила мальчику побои, хватала его за шею, сопровождая свои действия угрозами расправы», - рассказали в пресс-службе полиции.

По данным прокуратуры, сожительница, ранее занимавшая должность секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, нанесла побои 9-летнему сыну своего сожителя. Женщина хватала ребенка за шею и душила.

По результатам проведенной проверки собранный материал в отношении отца мальчика был направлен для принятия решения в военно-следственный отдел СК России по Гусевскому гарнизону.

В настоящее время мальчика изъяли из семьи и передали родственникам.