В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 8 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 8 сентября, отключено электричество на трех улицах и нескольких СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Гоголя 2,3,4,5,6,6а,8,10, ул. Тургенева 16,19,20,25,33,35.

До 18 часов электричество отключено на б-р Солнечный 27.

До 17 часов света не будет в мкр А. Космодемьянского, с/о «Водник-1», СНТ «Ромашка», мкр Совхозный, СНТ «Дружба-2», СНТ «Космос», СНТ «Сад-1», СНТ «Золотой петушок», СНТ «Надежда».

Холодная вода будет отключена с 10.00 до 15.00 на ул. Заслонова 19,