«Ростелеком» запустил в эксплуатацию первую в Калининградской области базовую станцию в рамках проекта УЦН 2.0

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«Ростелеком» запустил в эксплуатацию первую в Калининградской области базовую станцию, построенную в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Современная мобильная связь и высокоскоростной доступ в интернет появились в поселке Подлипово Правдинского района.

Проект УЦН 2.0 реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и ПАО «Ростелеком». Он предусматривает появление современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек.

Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В 2019 году “Ростелеком” завершил в Калининградской области первый этап федерального проекта “Устранение цифрового неравенства”. Было проложено более 700 километров волоконно-оптических линий связи. Силами компании организованы бесплатные точки коллективного доступа в интернет в 127 поселках с населением от 250 до 500 человек. Проект УЦН 2.0 продолжает улучшать качество жизни людей в небольших населенных пунктах. В частности, для 300 жителей Подлипово теперь будут доступны не только мобильная связь, но и необходимые сегодня современные цифровые сервисы».

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«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Минцифры РФ. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). В его сферу входят разработка проектного решения, планирование архитектуры сети и поставка оборудования для строительства.

Максим Замахин, директор Калининградского филиала Tele2:

«Доступ к голосовой связи и мобильному интернету сегодня входит в число базовых потребностей, поэтому обеспечение связью малонаселенных пунктов для нас не только инфраструктурный проект, а еще важный шаг, направленный на улучшение качества жизни людей».

В Подлипово специалисты компании проложили 700 метров волоконно-оптической линии связи, установили опору, смонтировали оборудование базовой станции, антенну, организовали канал связи.

Еще одна базовая станция по проекту УЦН 2.0 построена в поселке Заливное Гурьевского района. Все строительно-монтажные работы на объекте завершены. В ближайшее время, после проведения пусконаладки, станция будет запущена в эксплуатацию.

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