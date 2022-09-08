В Зеленоградске осудили мужчину, пытавшегося зарезать спящих в палатке отдыхающих

В Зеленоградске вынесли приговор мужчине, который пытался зарезать родственницу и знакомого, спящих в туристической палатке. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел утром 16 августа 2020 года на побережье около поселка Куликово. Злоумышленнику стало известно, что его родственница, у которой был парень, ночевала в палатке с другим мужчиной.

Ворвавшись в палатку, он ударил ножом мужчину, а затем схватил руками за горло и стал душить свою троюродную сестру.

Суд приговорил мужчину к 9,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.