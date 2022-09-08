Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 230 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 117 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 3,

Багратионовский городской округ - 5,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 8,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 9,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 22,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 10,

Зеленоградский городской округ – 18,

Светлогорский городской округ – 9,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 6,

Неманский городской округ – 4.