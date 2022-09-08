Прокурор потребовал лишить водительских прав сразу 15 калининградцев

Прокурор Гурьевского района направил в суд административные иски о лишении водительских прав 15 местных жителей. Как выяснилось по результатам проверки исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, все эти автолюбители состояли на диспансерном учете у нарколога.

- Данные граждане имеют заболевания, являющиеся противопоказанием для управления транспортным средством, - подтвердила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Ксения Кейш. – В настоящее время исковые заявления находятся на рассмотрении.