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Общество8 сентября 2022 9:26

Прокурор потребовал лишить водительских прав сразу 15 калининградцев

Как выяснилось в результате проведенной проверки, все автолюбители состояли на учете у нарколога
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Прокурор Гурьевского района направил в суд административные иски о лишении водительских прав 15 местных жителей. Как выяснилось по результатам проверки исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, все эти автолюбители состояли на диспансерном учете у нарколога.

- Данные граждане имеют заболевания, являющиеся противопоказанием для управления транспортным средством, - подтвердила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Ксения Кейш. – В настоящее время исковые заявления находятся на рассмотрении.