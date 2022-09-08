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Общество8 сентября 2022 11:15

В Балтийске со дна моря подняли платформу, затонувшую 5 лет назад

Виктор Сергеев
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Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В Балтийске со дна моря подняли затонувшую платформу. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Работы по ликвидации затонувшего судна начались 4 месяца назад.

Напомним, 5 лет назад во время буксировки в порт Калининград у самоподъемной морской платформы Jukup Ribble оторвался трос, три опоры и экскаватор с ковшом. В результате судно село на мель в сотне метров от памятника Елизавете Петровне.

Однако из-за отлива конструкцию отнесло в сторону Центрального городского пляжа, и обломки представляли реальную опасность для людей.