Tele2 обеспечила мобильным интернетом жителей малого калининградского поселка Подлипово

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300 жителей поселка Подлипово Правдинского района обеспечили связью и мобильным интернетом Tele2. Проект реализован в рамках программы Минцифры и ГК «Ростелеком» по устранению цифрового неравенства. Проект нацелен на обеспечение услугами связи малых населенных пунктов с численностью от 100 до 500 жителей. Базовые станции построили и подключили к оптико-волоконной линии специалисты компании «Ростелеком». Tele2 выступила в качестве центра компетенций: согласовывала проектное решение, планировала архитектуру сети, поставляла оборудование для строительства.

В Подлипово технические специалисты Tele2 установили опору, антенну и смонтировали оборудование базовой станции, которая работает в стандартах 2G и 4G. Оборудование задействует диапазон радиочастот 1800 МГц, что гарантирует высокую скорость мобильного интернета. До реализации государственного проекта жители поселка не имели доступ к устойчивой мобильной связи, поскольку ближайшие вышки находились в нескольких километрах от населенного пункта. Теперь жители села могут работать и учиться онлайн, смотреть видео, слушать музыку, пользоваться соцсетями, скачивать файлы и делиться контентом на комфортных скоростях.

Максим Замахин, директор калининградского филиала Tele2:

«У наших специалистов большой опыт строительства сетей в отдаленных и труднодоступных поселках. Благодаря реализации государственной программы с региональными властями и “Ростелекомом” у Tele2 есть возможность применить свои компетенции для повышения качества жизни на селе, поскольку доступ к голосовой связи и мобильному интернету сегодня входит в число базовых потребностей».

Леван Дараселия, заместитель председателя правительства – министр цифровых технологий и связи Калининградской области:

«Мы активно работаем над тем, чтобы наш регион стал цифровым, но, несомненно, одним из основных остается вопрос обеспечения жителей Калининградской области качественной связью и доступом в интернет. В 2022-2023 годах для реализации проекта по устранению цифрового неравенства и развитию сетей связи, в том числе в восточной части области, планируется построить магистральные сети связи в малонаселенные поселки, где также будет прорабатываться возможность установки базовых станций мобильной связи».

Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В 2020 году “Ростелеком” завершил в Калининградской области первый этап федерального проекта “Устранение цифрового неравенства”. Было проложено более 700 километров волоконно-оптических линий связи. Силами компании организованы бесплатные точки коллективного доступа в интернет в 127 поселках с населением от 250 до 500 человек. Проект УЦН 2.0 продолжает улучшать качество жизни людей, живущих в небольших населенных пунктах. В частности, для 300 жителей Подлипово теперь будут доступны не только мобильная связь, но и необходимые сегодня современные цифровые сервисы».

Общий объем инвестиций Tele2 в инфраструктуру связи Калининградской области за последние несколько лет превысил 1 млрд рублей, что позволило увеличить количество базовых станций в регионе на 70%. Работы затронули все населенные пункты области. Информацию о новых местах, где улучшили качество связи Tele2, все желающие могут узнать на сайте оператора.

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