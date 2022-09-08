В Правдинске открылся общественный туалет

. Фото: администрация Правдинского городского округа.

В Правдинске - праздник! В городе открылся общественный туалет, о чем в четверг, 8 сентября, сообщили местные чиновники на странице администрации во ВКонтакте.

Расположен туалет в одном из самых проходимых мест города - в городском парке. Сообщается, что помещение оборудовано с соблюдением санитарных норм, а за надлежащим состоянием комнат следят работники муниципального учреждения.

Долгожданный объект будет работать круглогодично с 9 до 17 часов.