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Общество8 сентября 2022 11:27

В Правдинске открылся общественный туалет

Виктор Сергеев
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Фото: администрация Правдинского городского округа.

В Правдинске - праздник! В городе открылся общественный туалет, о чем в четверг, 8 сентября, сообщили местные чиновники на странице администрации во ВКонтакте.

Расположен туалет в одном из самых проходимых мест города - в городском парке. Сообщается, что помещение оборудовано с соблюдением санитарных норм, а за надлежащим состоянием комнат следят работники муниципального учреждения.

Долгожданный объект будет работать круглогодично с 9 до 17 часов.