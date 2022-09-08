В Славске полицейский получил 3 года колонии за превышение полномочий и фальсификацию доказательств

В Славске вынесли обвинительный приговор сотруднику полиции. 30-летнего участкового признали виновным в фальсификации доказательств и превышении полномочий, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В 2019 году правоохранитель решил создать видимость благополучного положения дел на вверенном ему участке. Поэтому он сфальсифицировал протоколы об изъятии алкогольной и спиртосодержащей продукции у лица, которому местные жители якобы сбывали алкоголь, а также его объяснение, в котором содержались заведомо ложные сведения о реализации спиртного.

После этого он незаконно возбудил в отношении местной жительницы дело об административном правонарушении. Сотрудник полиции также надавил на одного из местных жителей, чтобы он дал ложные показания в суде.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.