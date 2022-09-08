Калининградцы собрали почти миллион рублей на строительство вольера для сурикатов в зоопарке

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Калининградцы за 6 лет собрали почти миллион рублей (точнее, 998 446,54 рубля) на вольер для сурикатов. Его строительство сейчас идет у входа в здание администрации Калининградского зоопарка.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, вольер состоит из двух частей: подземной и наземной. В подземной зверьки смогут копать и прокладывать свои туннели. Наземная — это маленький кусочек африканской пустыни Калахари, где и обитают сурикаты: скалы, песок, редкие укрытия.

«Этой осенью семейство сурикатов пополнится: мы ожидаем приезда молодого самца. За зиму коллеги из зоотехнического отдела сформируют тесную семейную группу, которая к следующему сезону и заселится в новый вольер. К этому времени рядом с летним вольером должен вырасти зимний домик для сурикатов», - отметили в зоопарке.

Проект продолжается, поучаствовать в сборе может каждый.