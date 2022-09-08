В Калининграде покупатель угрожал зарезать продавца магазина

Полицейские задержали калининградца, угрожавшего расправой продавцу магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в магазине на улице Багратиона. Мужчина набрал продуктов и направился к выходу. 42-летняя продавец, видя, что покупатель не собирается оплачивать товар, перегородила ему проход. Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник достал из кармана складной нож и стал высказывать угрозы в адрес женщины.

Увидев, что продавец звонит в полицию, злоумышленник побросал товар и ушел. Прибывшие на место происшествия полицейские, изучили записи с камер видеонаблюдения, выяснили приметы мужчины и задержали его.

На 27-летнего местного жителя завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».